Не хватило ткани: жену Бруклина Бекхэма высмеяли из-за наряда на Неделе моды в Париже

Парижская Неделя моды подошла к концу, однако в Сети продолжают активно обсуждать модные выходы звёздных гостей. Среди побывавших на показах знаменитостей были Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельтц. Изначально пара прилетела в столицу Франции, чтобы поддержать Викторию Бекхэм, которая сломала ногу незадолго до своего показа.

Кроме того, Бруклин и Никола успели посетить и другие шоу в рамках Недели моды. Если к образам Бекхэма вопросов у пользователей Сети не возникло, то вот его благоверная наделала много шума. Особенно сильно публику удивил наряд девушки на показе бренда Mugler.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

На мероприятие Никола надела подобие классического костюма. Изюминкой образа стало отсутствие на брюках карманов, а также прорези на рукавах пиджака. В Сети стали шутить, что на полноценный наряд дизайнерам явно не хватило ткани. К счастью, нашлись и те, кому лук Николы пришёлся по душе. Поклонники модели отметили, что с такой фигурой позволительно носить совершенно любые вещи.

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