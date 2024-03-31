Карди Би рассказала, с какими проблемами сталкивается из-за своей фигуры

Каждый выход звезды в свет сопровождается вниманием поклонников, а превзойти многие наряды Карди для ковровых дорожках до сих пор никто так и не смог. Рэперша признаётся, что для неё тема моды всегда была достаточно болезненной.

По словам Карди, долгое время ей и её стилистам приходилось тратить уйму времени на то, чтобы подобрать вещи, которые идеально сидели бы на нестандартной фигуре звезды. Так, например, больше всего проблем вызывают боди, которые зачастую не налезают на пышные бёдра рэперши.

Карди Би Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Всё это не так уж и легко, но мы делаем так, чтобы это всё же выглядело легко. Перед нами много раз закрывались двери, но мы стараемся делать всё первоклассно. Я не буду скромничать на эту тему, — рассуждает Карди.

Стилист звезды Коллин Картер уверен, что рэперша вывела индустрию моды на новый уровень и дала миллионам женщин возможность почувствовать себя в разы привлекательнее и увереннее в себе.

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