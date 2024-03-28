Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг удивила поклонников неожиданной сменой имиджа

Большие голубые глаза, белокурые локоны – актриса выглядит так, будто родилась среди эльфов или других сказочных существ. Ещё со времен выхода фильма «Малефисента» Эль ассоциируется у многих с принцессой из волшебного королевства.

Недавно Фаннинг решила серьёзно изменить свою внешность. К переменам девушка отнеслась ответственно. У себя в социальных сетях Эль поделилась результатом своих экспериментов – она отрезала свои роскошные золотистые волосы и сделала каре.

Эль Фаннинг Фото: Из личного архива Эль Фаннинг

Поклонники сильно удивились, однако отметили, что её решение сделать короткую стрижку оказалось вполне удачным. Благодаря новому имиджу Эль стала выглядеть куда более серьёзно и взросло. Многим пока не совсем привычно видеть Фаннинг в таком образе, но стоит отметить, что с такой стрижкой и без того удивительная внешность актрисы заиграла новыми красками.

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