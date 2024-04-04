Меган Фокс удивила поклонников новой стрижкой и необычным цветом волос

Весной многим как никогда хочется перемен. Меган Фокс знает это не понаслышке – 37-летняя актриса всегда была большой любительницей менять имидж, а с приходом тепла решила поработать над своими образом кардинально.

У себя в социальных сетях Фокс сообщила, что распрощалась с розовыми локонами, которые носила последние несколько месяцев. Звезда «Трансформеров» выбрала каре и перекрасила волосы в нежный лавандовый оттенок. Новый образ Меган выглядит по-особенному весенним и свежим.

Меган Фокс Фото: Из личного архива Меган Фокс

В память о моей эпохе розовых волос. Февраль 2024 – апрель 2024, — написала Меган под опубликованной фотографией.

Кажется, что Меган уже красила волосы во все возможные цвета. Трудно поверить, что когда-то актриса ходила с тёмными локонами. Поклонники актрисы отмечают, что с яркими прядями она выглядит особенно привлекательно, а разноцветные волосы уже давно стали её фишкой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.