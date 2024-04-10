Не только Россия: 19 мая сразу несколько стран пробегут полумарафон «ЗаБег.РФ»

Совсем скоро по всей России пройдёт главный полумарафон страны с синхронным стартом. Участие в нём примут спортсмены не только из каждого региона России, но также из 14 стран. В общей сложности на старт полумарафона выйдут более 160 тысяч человек.

Забег пройдёт на четырёх дистанциях разного уровня сложности: 1, 5, 10 и 21,1 км. В России участники начнут бежать ровно в 9 часов утра по московскому времени, в других странах время старта будет отличаться в зависимости от часового пояса. Ожидается, что в этом году участие в полумарафоне примут спортсмены из Китая, Бразилии, Египта, Сербии, Беларуси, Бахрейна, Катара, Камеруна, Непала, Киргизии, Армении, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

В этом году с нами целых 14 стран. Они побегут в один день со всей Россией. Уверена, что это только начало, этот старт будет очень востребован во всём мире, а его география с каждым годом будет только расширяться», — поделилась руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Маршруты полумарафона в каждой стране уникальны. Они охватывают центральные районы столиц, набережные, главные площади городов, известные достопримечательности, парки и даже реки. В Египте, например, участники пробегут по плато Гиза в пригороде Каира.

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