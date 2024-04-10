24-летний марафонец из Британии первым в мире полностью пробежал Африку с юга на север

Марафонец из Великобритании бежал 352 дня. 24-летний Расс Кук уже давно занимается экстремальными видами марафона, а на днях он стал первым человеком, которому удалось совершить забег от самой северной до самой южной точки Африки. Своё удивительное путешествие молодой человек начал ещё в апреле 2023 года.

Общаясь с журналистами, Кук признался, что сильно устал, ведь он бежал 352 дня. Марафон начался на мысе Игольном, после чего спортсмен пробежал 16 стран, преодолел пустыню Сахару и в конце концов оказался в Тунисе.

Первый человек, который когда-либо пробегал всю Африку. Миссия выполнена, — написал Кук в своих социальных сетях.

За время этого невероятного марафона Рассу удалось собрать $ 758 тыс. Деньги на счёт спортсмена переводили его болельщики. Все деньги молодой человек планирует отправить в несколько благотворительных организаций.

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