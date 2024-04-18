Сильные дожди и гроза: в Москву пришёл южный циклон

Москва оказалась во власти южного циклона. Каких природных сюрпризов ждать жителям столицы, рассказали специалисты Гидрометцентра России.

В ночь на пятницу, 19 апреля, на Москву обрушатся осадки: синоптики обещают дожди, местами сильные, грозу, а также порывистый ветер до 17-21 метра в секунду. Днём интенсивность осадков будет небольшой, температура воздуха составит +15…+17 градусов.

Ночью 20 апреля в столице будет +2…+4 градуса, к обеду столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов. Ожидаются небольшие осадки, местами ветер с порывами до 17 метров в секунду.

По данным метеорологов, в воскресенье ночью в Москве похолодает до 0…+5 градусов, днём будет +12…+17 градусов. Временами пройдёт дождь.

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