Редкий вирус угрожает мировым поставкам шоколада

Группа учёных из США заявила, что мировые поставки шоколада находятся под реальной угрозой из-за быстро распространяющегося вируса. Их исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Недуг назвали вирусной болезнью опухших побегов какао (CSSVD). Она распространяется через несколько видов мучнистых червецов, питающихся шоколадным урожаем. После заражения растение может проявлять ряд симптомов, среди которых отёк стеблей и корней, появление красных прожилок на незрелых листьях, а также округление и сморщивание стручка какао.

По оценкам экспертов, из-за CSSVD потери урожая составили от 15% до 20% в Гане — она является вторым по величине производителем урожая после соседнего Кот-д’Ивуара. Более половины мирового шоколада происходит из этих двух стран.

К сожалению, борьба с этой чумой оказалась непростой задачей. Мучнистые червецы обладают высокой устойчивостью к пестицидам, отмечают учёные. Хотя от этого заболевания существует вакцина, она очень дорогая, а также приводит к снижению урожайности какао.

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