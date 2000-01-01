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Школьница-гигант — будущая звезда женского баскетбола?
Школьница-гигант — будущая звезда женского баскетбола?
Ауди Крукс — габаритная центровая школы Бишоп Гэрриган. Она может стать будущей звездой женского баскетбола.
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Рост 16-летней школьницы составляет 190 см, а вес около 110-115 кг. Крукс примерно на 25 см выше большинства соперниц и в два раза тяжелее них.
Рост 16-летней школьницы составляет 190 см, а вес около 110-115 кг. Крукс примерно на 25 см выше большинства соперниц и в два раза тяжелее них.
Ауди сполна пользуется своими габаритами, набирая в среднем 20,3 очка, 10,3 подбора и 2,7 передачи в этом сезоне.
Ауди сполна пользуется своими габаритами, набирая в среднем 20,3 очка, 10,3 подбора и 2,7 передачи в этом сезоне.
Более десятка топ-колледжей NCAA хотят заполучить Брукс в следующем сезоне. Недавно она побывала на просмотре в Мичиган Стэйт.
Более десятка топ-колледжей NCAA хотят заполучить Брукс в следующем сезоне. Недавно она побывала на просмотре в Мичиган Стэйт.
Ауди будет выделяться своими габаритами и на уровне студенческого баскетбола.
Ауди будет выделяться своими габаритами и на уровне студенческого баскетбола.
Девушку называют «женской версией Шакила О'Нила» и пророчат светлое будущее в женской НБА.
Девушку называют «женской версией Шакила О'Нила» и пророчат светлое будущее в женской НБА.
Конечно, Брукс ещё предстоит оправдать авансы. Не всегда переход с детского на взрослый уровень даётся гладко.
Конечно, Брукс ещё предстоит оправдать авансы. Не всегда переход с детского на взрослый уровень даётся гладко.
Эксперты отмечают, что девушке не помешало бы сбросить около 20 кг, чтобы улучшить подвижность и доминировать в NCAA.
Эксперты отмечают, что девушке не помешало бы сбросить около 20 кг, чтобы улучшить подвижность и доминировать в NCAA.
За будущим Брукс будет очень интересно понаблюдать. Природные физические данные нужно правильно использовать.
За будущим Брукс будет очень интересно понаблюдать. Природные физические данные нужно правильно использовать.
Но пока действительно есть основания предполагать, что женский баскетбол получит своего Шакила.
Но пока действительно есть основания предполагать, что женский баскетбол получит своего Шакила.
Школьница-гигант — будущая звезда женского баскетбола?
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