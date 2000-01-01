Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сейчас проводит свой первый сезон в НБА и уже удивляет многих своей игрой как в защите, так и в нападении.
Производитель спортивной одежды Nike в одном из последних своих видеороликов намекнул на то, как будет выглядеть логотип именной линейки французского центрового. Всё-таки Виктор — настоящий инопланетянин!
А ведь очень даже похож. В Nike показали вероятный логотип именного бренда Вембаньямы
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