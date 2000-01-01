Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Дончич и Карри устроили необычную дуэль. Видео
Дончич и Карри устроили необычную дуэль. Видео
Стефен Карри и Лука Дончич устроили необычное соревнование перед матчем «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс» (104:100). Баскетболисты решили узнать, кто первым забросит мяч в кольцо с середины площадки. Догадайтесь, кто выиграл?
AMP-версия
Лука Дончич и Стефен Карри устроили соревнование по броскам с середины площадки. Видео
Читайте также
Лука Дончич сделал удивительный трикшот. Видео
Лука Дончич сделал удивительный трикшот. Видео
Карри установил очередной рекорд НБА по «трёшкам»
Карри установил очередной рекорд НБА по «трёшкам»
НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
Вот это попадание! Болельщик удивил всех вокруг
Вот это попадание! Болельщик удивил всех вокруг
Фанаты клуба НБА освистывают бывшего игрока. Видео
Фанаты клуба НБА освистывают бывшего игрока. Видео
Как часто Дрэймонд Грин удаляется в матчах НБА?
Как часто Дрэймонд Грин удаляется в матчах НБА?
У Криса Пола 2600 перехватов. Кто ещё в списке?
У Криса Пола 2600 перехватов. Кто ещё в списке?
9-летний игрок круто прошёл соперников. Видео
9-летний игрок круто прошёл соперников. Видео
Шакил выглядит крохой на фоне игрока-гиганта
Шакил выглядит крохой на фоне игрока-гиганта
Тренировка 39-летнего Леброна Джеймса. Видео
Тренировка 39-летнего Леброна Джеймса. Видео
В «Лейкерс» — новый рекордсмен по трёхочковым
В «Лейкерс» — новый рекордсмен по трёхочковым
Форвард «Денвера» переписывает историю клуба
Форвард «Денвера» переписывает историю клуба
16-летний сын Леброна отжигает на площадке. Видео
16-летний сын Леброна отжигает на площадке. Видео
У Стефена Карри — мощный сезон по трёхочковым
У Стефена Карри — мощный сезон по трёхочковым
Джокович круто забросил мяч в кольцо. Видео
Джокович круто забросил мяч в кольцо. Видео
Крутая серия «Бостона» в НБА. Первые в истории!
Крутая серия «Бостона» в НБА. Первые в истории!

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android