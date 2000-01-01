Лука Дончич и Стефен Карри устроили соревнование по броскам с середины площадки. Видео

Дончич и Карри устроили необычную дуэль. Видео

Стефен Карри и Лука Дончич устроили необычное соревнование перед матчем «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс» (104:100). Баскетболисты решили узнать, кто первым забросит мяч в кольцо с середины площадки. Догадайтесь, кто выиграл?