НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
Забавная история случилась на матче «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:136). Перед игрой НБА случайно «спалила», как будут выглядеть мячи финала турнира. Как?
Необычный случай
Дело в том, что перед матчем баскетболисты «Гриззлиз» и «Лейкерс» разминались с мячами, предназначенными для финальной серии НБА.
НБА странно «спалила», как будут выглядеть мячи финала лиги. Фото
Читайте также
Вот это попадание! Болельщик удивил всех вокруг
Фанаты клуба НБА освистывают бывшего игрока. Видео
Как часто Дрэймонд Грин удаляется в матчах НБА?
У Криса Пола 2600 перехватов. Кто ещё в списке?
9-летний игрок круто прошёл соперников. Видео
Шакил выглядит крохой на фоне игрока-гиганта
Тренировка 39-летнего Леброна Джеймса. Видео
В «Лейкерс» — новый рекордсмен по трёхочковым
Форвард «Денвера» переписывает историю клуба
16-летний сын Леброна отжигает на площадке. Видео
У Стефена Карри — мощный сезон по трёхочковым
Джокович круто забросил мяч в кольцо. Видео
Крутая серия «Бостона» в НБА. Первые в истории!
Крутой портрет Джордана на баскетбольном мяче
Джокович посетил матч «Лейкерс» и «Уорриорз»
Вембаньяме покорилось мощное достижение в НБА