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НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
Забавная история случилась на матче «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:136). Перед игрой НБА случайно «спалила», как будут выглядеть мячи финала турнира. Как?
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Необычный случай
Необычный случай
Дело в том, что перед матчем баскетболисты «Гриззлиз» и «Лейкерс» разминались с мячами, предназначенными для финальной серии НБА.
НБА странно «спалила», как будут выглядеть мячи финала лиги. Фото
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