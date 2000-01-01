4 спортсмена попали в топ звёзд-миллиардеров
Forbes опубликовал список 14 звёзд-миллиардеров в 2024 году. В топ попали четыре спортсмена. Кто же затесался в число звёзд-миллиардеров?
Мэджик Джонсон
В списке баскетболист занимает 12-ю строчку. Состояние экс-разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» оценивается в $ 1,2 млрд. Большинство из этих денег 64-летний Джонсон заработал после завершения карьеры.
Леброн Джеймс
В топе Forbes баскетболист расположился на 11-м месте. Состояние форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 1,2 млрд. Часть этих денег 39-летний Леброн заработал на площадке, часть — благодаря неспортивной деятельности.
Тайгер Вудс
В списке гольфист занял 10-е место. Состояние спортсмена оценивается в $ 1,3 млрд. Бóльшую часть дохода 48-летнего Вудса составляют рекламные контракты.
Майкл Джордан
В топе баскетболист расположился на третьем месте. Состояние бывшего атакующего защитника «Чикаго Буллз» — $ 3,2 млрд. 61-летний Джордан также получил бóльшую часть доходов от внеспортивной деятельности.
4 спортсмена попали в топ-14 звёзд-миллиардеров по версии Forbes
Читайте также
Дончич и Карри устроили необычную дуэль. Видео
Лука Дончич сделал удивительный трикшот. Видео
Карри установил очередной рекорд НБА по «трёшкам»
НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
Вот это попадание! Болельщик удивил всех вокруг
Фанаты клуба НБА освистывают бывшего игрока. Видео
Как часто Дрэймонд Грин удаляется в матчах НБА?
У Криса Пола 2600 перехватов. Кто ещё в списке?
9-летний игрок круто прошёл соперников. Видео
Шакил выглядит крохой на фоне игрока-гиганта
Тренировка 39-летнего Леброна Джеймса. Видео
В «Лейкерс» — новый рекордсмен по трёхочковым
Форвард «Денвера» переписывает историю клуба
16-летний сын Леброна отжигает на площадке. Видео
У Стефена Карри — мощный сезон по трёхочковым
Джокович круто забросил мяч в кольцо. Видео