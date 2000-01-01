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4 спортсмена попали в топ звёзд-миллиардеров
4 спортсмена попали в топ звёзд-миллиардеров
Forbes опубликовал список 14 звёзд-миллиардеров в 2024 году. В топ попали четыре спортсмена. Кто же затесался в число звёзд-миллиардеров?
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Мэджик Джонсон
Мэджик Джонсон
В списке баскетболист занимает 12-ю строчку. Состояние экс-разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» оценивается в $ 1,2 млрд. Большинство из этих денег 64-летний Джонсон заработал после завершения карьеры.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
В топе Forbes баскетболист расположился на 11-м месте. Состояние форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 1,2 млрд. Часть этих денег 39-летний Леброн заработал на площадке, часть — благодаря неспортивной деятельности.
Тайгер Вудс
Тайгер Вудс
В списке гольфист занял 10-е место. Состояние спортсмена оценивается в $ 1,3 млрд. Бóльшую часть дохода 48-летнего Вудса составляют рекламные контракты.
Майкл Джордан
Майкл Джордан
В топе баскетболист расположился на третьем месте. Состояние бывшего атакующего защитника «Чикаго Буллз» — $ 3,2 млрд. 61-летний Джордан также получил бóльшую часть доходов от внеспортивной деятельности.
4 спортсмена попали в топ-14 звёзд-миллиардеров по версии Forbes
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