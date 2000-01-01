Во время перерывов и пауз в матчах НБА принято проводить различные конкурсы среди болельщиков. Болельщику «Атланты» повезло больше всего — он выиграл $ 10 000 попаданием с центра площадки!
Вот это попадание! Болельщик удивил всех вокруг и эффектно выиграл $ 10 000
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