Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Стефен Карри сделал эффектный трик-шот. Видео
Стефен Карри сделал эффектный трик-шот. Видео
Стефен Карри продолжает радовать зрителей крутыми трюками. На этот раз разыгрывающий защитник подкинул мяч очень высоко и забросил его в кольцо. Вышло очень эффектно!
AMP-версия
Стефен Карри сделал эффектный трик-шот. Видео
Читайте также
Nike показала вероятный логотип бренда Вембаньямы
Nike показала вероятный логотип бренда Вембаньямы
14-летний сын звезды НБА отжигает в двусторонке
14-летний сын звезды НБА отжигает в двусторонке
Кто скорер в «Уорриорз», кроме Карри и Томпсона?
Кто скорер в «Уорриорз», кроме Карри и Томпсона?
«Мемфис Гриззлиз» вывел из обращения 33-й номер
«Мемфис Гриззлиз» вывел из обращения 33-й номер
Фанат феерично выполнил обещание, попав по кольцу
Фанат феерично выполнил обещание, попав по кольцу
Канадцы объединили хоккей и баскетбол. Видео
Канадцы объединили хоккей и баскетбол. Видео
4 спортсмена попали в топ звёзд-миллиардеров
4 спортсмена попали в топ звёзд-миллиардеров
Дончич и Карри устроили необычную дуэль. Видео
Дончич и Карри устроили необычную дуэль. Видео
Лука Дончич сделал удивительный трикшот. Видео
Лука Дончич сделал удивительный трикшот. Видео
Карри установил очередной рекорд НБА по «трёшкам»
Карри установил очередной рекорд НБА по «трёшкам»
НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
НБА «спалила», как будут выглядеть мячи финала
Вот это попадание! Болельщик удивил всех вокруг
Вот это попадание! Болельщик удивил всех вокруг
Фанаты клуба НБА освистывают бывшего игрока. Видео
Фанаты клуба НБА освистывают бывшего игрока. Видео
Как часто Дрэймонд Грин удаляется в матчах НБА?
Как часто Дрэймонд Грин удаляется в матчах НБА?
У Криса Пола 2600 перехватов. Кто ещё в списке?
У Криса Пола 2600 перехватов. Кто ещё в списке?
9-летний игрок круто прошёл соперников. Видео
9-летний игрок круто прошёл соперников. Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android