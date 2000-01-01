Парень выжег портрет Коби Брайанта с помощью лупы и солнца! Крутое видео

Парень выжег портрет Коби с помощью лупы. Видео

Парень из США сделал необычный портрет Коби Брайанта. Художник выжег изображение атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» с помощью лупы и солнца. Вышло очень круто!