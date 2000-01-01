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Парень выжег портрет Коби с помощью лупы. Видео
Парень выжег портрет Коби с помощью лупы. Видео
Парень из США сделал необычный портрет Коби Брайанта. Художник выжег изображение атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» с помощью лупы и солнца. Вышло очень круто!
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Парень выжег портрет Коби Брайанта с помощью лупы и солнца! Крутое видео
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