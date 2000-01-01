5 самых дальних бросков в истории НБА
Одна из самых зрелищных вещей в баскетболе — дальние броски. А как выглядит топ-5 наиболее дальних бросков в истории НБА?
5-е место — Херб Уильямс
Центровой «Индианы Пэйсерс» 8 января 1986 года забросил мяч в корзину с расстояния в 24,7 м.
4-е место — Леброн Джеймс
3 января 2007 года, играя в «Кливленд Кавальерс», форвард забросил мяч с 25,3 м.
2-3-е место — Мэджик Джонсон
23 апреля 1987 года разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» забросил мяч с дистанции в 25,6 м.
2-3-е место — Норм Ван Лир
До Мэджика 19 января 1977 года защитник «Чикаго Буллз» забросил мяч также с 25,6 м.
1-е место — Бэрон Дэвис
17 февраля 2001 года разыгрывающий «Нью-Орлеан Хорнетс» реализовал бросок с 27,1 м.
5 самых дальних бросков в истории НБА
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