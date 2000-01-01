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В США стало вирусным видео с 17-летним баскетболистом Коннором Уильямсом
В США стало вирусным видео с 17-летним баскетболистом Коннором Уильямсом
17-летний Уильямс (213 см, 163 кг) выступает за университет Сент Джон Фишер в третьем дивизионе студенческого баскетбола.
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Уильямс выделяется своими габаритами на баскетбольной площадке, но при этом не является бесполезным.
Уильямс выделяется своими габаритами на баскетбольной площадке, но при этом не является бесполезным.
Уильямс был лучшим игроком года округа Монро в прошлом сезоне и попадал в сборную Рочестера среди баскетболистов-школьников в 2020 и 2021 годах.
Уильямс был лучшим игроком года округа Монро в прошлом сезоне и попадал в сборную Рочестера среди баскетболистов-школьников в 2020 и 2021 годах.
В этом году Коннор поступил в колледж.
В этом году Коннор поступил в колледж.
Уильямс набирает в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора в первый год обучения в колледже, проводя на площадке 6,8 минуты в среднем за игру.
Уильямс набирает в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора в первый год обучения в колледже, проводя на площадке 6,8 минуты в среднем за игру.
Коннор умеет бросать из-за дуги и отдавать эффектные передачи.
Коннор умеет бросать из-за дуги и отдавать эффектные передачи.
Видео с игровыми моментами Коннора стало вирусным в Сети и легко «гуглится» при вводе его имени на английском в поисковике.
Видео с игровыми моментами Коннора стало вирусным в Сети и легко «гуглится» при вводе его имени на английском в поисковике.
На фоне соперников Коннор выглядит настоящим великаном.
На фоне соперников Коннор выглядит настоящим великаном.
Конечно, с такими габаритами о профессиональной карьере баскетболиста речь не идёт.
Конечно, с такими габаритами о профессиональной карьере баскетболиста речь не идёт.
Но Коннор не ограничивается только баскетболом.
Но Коннор не ограничивается только баскетболом.
Уильямс играет за команду колледжа по американскому футболу.
Уильямс играет за команду колледжа по американскому футболу.
Возможно, у него получится реализовать себя в этом виде спорта.
Возможно, у него получится реализовать себя в этом виде спорта.
В США стало вирусным видео с 17-летним баскетболистом Коннором Уильямсом
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