В США стало вирусным видео с 17-летним баскетболистом Коннором Уильямсом
17-летний Уильямс (213 см, 163 кг) выступает за университет Сент Джон Фишер в третьем дивизионе студенческого баскетбола.
Уильямс выделяется своими габаритами на баскетбольной площадке, но при этом не является бесполезным.
Уильямс был лучшим игроком года округа Монро в прошлом сезоне и попадал в сборную Рочестера среди баскетболистов-школьников в 2020 и 2021 годах.
В этом году Коннор поступил в колледж.
Уильямс набирает в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора в первый год обучения в колледже, проводя на площадке 6,8 минуты в среднем за игру.
Коннор умеет бросать из-за дуги и отдавать эффектные передачи.
Видео с игровыми моментами Коннора стало вирусным в Сети и легко «гуглится» при вводе его имени на английском в поисковике.
На фоне соперников Коннор выглядит настоящим великаном.
Конечно, с такими габаритами о профессиональной карьере баскетболиста речь не идёт.
Но Коннор не ограничивается только баскетболом.
Уильямс играет за команду колледжа по американскому футболу.
Возможно, у него получится реализовать себя в этом виде спорта.
В США стало вирусным видео с 17-летним баскетболистом Коннором Уильямсом
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