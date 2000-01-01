Джеймс лидирует в НБА по матчам с 30+ очками, несмотря на пропуск трети игр

Леброн принял участие только в 24 матчах из 36 в этом сезоне. При этом он набирал 30+ очков в 14 играх, 9 из которых прошли в декабре. Это лучший результат в НБА.