Лидеры по вовлечённости в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «Твиттер»

Вовлечённость показывает общее количество действий с публикациями, историями и контентом за выбранный период. Это лайки, комментарии, сохранения, репосты, ответы. В 2021 году звёзды НБА затмили всех.