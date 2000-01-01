Лидеры по вовлечённости в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «Твиттер»
Вовлечённость показывает общее количество действий с публикациями, историями и контентом за выбранный период. Это лайки, комментарии, сохранения, репосты, ответы. В 2021 году звёзды НБА затмили всех.
Леброн Джеймс, 266,9 млн вовлечений
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» лидирует с большим отрывом. Любое действие Леброна рассматривается под микроскопом и получает широкую огласку.
Стефен Карри, 83,1 млн вовлечений
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» заметно уступает Леброну, но уверенно держится на втором месте.
Симона Байлз, 76 млн вовлечений
Байлз — самая обсуждаемая персона Олимпиады в Токио. Многих в США и во всём мире до слёз пробрала драма гимнастки, которая не принесла своей стране ожидаемое количество медалей.
Яннис Адетокунбо, 71,5 млн вовлечений
Яннис принёс «Милуоки Бакс» первый титул чемпиона НБА за последние 50 лет. Жаль, что сборная Греции не пробилась на Олимпиаду, иначе Адетокунбо наверняка обошёл бы Карри.
Дэмьен Лиллард, 54,9 млн вовлечений
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» помог США выиграть золотую медаль ОИ. Дэйм широко обсуждается в НБА из-за потенциального ухода из «Портленда» и травм. Выпуск рэп-альбома также сказался.
Том Брэди, 46,9 млн вовлечений
Брэди выиграл 7-й Супербоул в карьере и первый – за «Тампа-Бэй», за которую выступает с 2020-го. Квотербек «Бакканирс» Брэди также стал MVP Супербоула. Звезде американского футбола 44 года.
Серена Уильямс, 40,1 млн вовлечений
Постепенно проходят времена, когда знаменитая теннисистка была в тренде.
Джа Морант, 37,6 млн вовлечений
Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант — причина, по которой команда досрочно завершила перестройку и претендует на плей-офф. Одна из главных молодых звёзд НБА.
Ламело Болл, 36 млн вовлечений
Ламело пришёл в НБА на год позже Моранта. Разыгрывающий проделал похожий путь — моментально сделал «Шарлот Хорнетс» конкурентоспособной командой. Ещё до прихода в лигу Болл был популярен в соцсетях.
Расселл Уэстбрук, 35,9 млн вовлечений
Переход в «Лейкерс» создал вокруг Уэстбрука огромную шумиху. Правда, преимущественно отрицательную — Расселл проваливается на площадке и не оправдывает ожиданий. Зато его часто обсуждают.
Лидеры по вовлечённости в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «Твиттер»
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