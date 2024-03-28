Защитник Джеймс Харден перед своим обменом в «Клипперс» выступал за «Филадельфию», в составе которой провёл 79 матчей. Трансфер состоялся во время регулярного сезона-2023/2024 НБА.
28 марта 2024 года «парусники» сыграли на выезде против «Сиксерс». Перед представлением игроков фанаты хозяев начали недовольно скандировать, как только услышали имя Джеймса Хардена.
Тем не менее Хардена это не смутило, а его команда одержала победу в упорной борьбе со счётом 108:107. «Понятия не имею, зачем они освистывали меня», — признался Джеймс после матча.
Болельщики «Филадельфии» устроили «тёплый приём» Хардену, но Джеймс был невозмутим
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