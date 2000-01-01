Элитные европейцы и чемпионский напарник Леброна. Кого можно подобрать на рынке выкупа НБА

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Кого можно подобрать на рынке выкупа НБА
Кого можно подобрать на рынке выкупа НБА
10 февраля завершился дедлайн НБА. Некоторые игроки после обмена будут сразу же отчислены из новых клубов. Их можно подписать на рынке выкупа в качестве свободных агентов.
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Горан Драгич
Горан Драгич
Один из лучших европейских баскетболистов современной НБА не нужен «Сан-Антонио Спёрс» после обмена из «Торонто Рэпторс». На Драгича претендуют «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ещё ряд клубов лиги.
Деннис Шрёдер
Деннис Шрёдер
«Хьюстон Рокетс» не нуждается в немецком разыгрывающем после обмена из «Бостон Селтикс». Шрёдер может оказаться в «Лейкерс», в составе которых выступал в прошлом сезоне.
Энес Кантер Фридом
Энес Кантер Фридом
Кантер, как и Шрёдер, не задержится в «Хьюстоне». Вот только с поиском нового клуба могут быть проблемы. Многим в лиге не нравятся резкие высказывания Энеса о Китае, Турции и правах человека в целом.
Пол Миллсэп
Пол Миллсэп
4-кратный участник Матча звёзд перешёл в «Филадельфию Сиксерс» как часть сделки по Джеймсу Хардену. Пол не нужен «Сиксерс», зато интересен ряду контендеров во главе с «Лейкерс».
Тристан Томпсон
Тристан Томпсон
«Индиана Пэйсерз» не собирается задействовать Томпсона после обмена из «Сакраменто Кингз», Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» снова может объединиться с Леброном Джеймсом. Теперь — в «Лейкерс».
Гэри Харрис
Гэри Харрис
27-летний Харрис не вписывается в перестроечный «Орландо Мэджик». Сильный шутер будет интересен многим конкурентоспособным клубам. Опять же, «Лейкерс» называются одним из основных претендентов.
Томаш Саторански
Томаш Саторански
Ещё один известный европейский игрок НБА. Чешский защитник не задержится в «Сан-Антонио», как и Драгич. Придётся искать минимальный контракт в другом месте.
Эрик Бледсо
Эрик Бледсо
«Портленд Трэйл Блэйзерс» хочет развивать молодёжь, поэтому 32-летний Бледсо должен искать новое место работы в статусе свободного агента.
Деандре Бембри
Деандре Бембри
«Бруклину» пришлось отчислить Бембри, чтобы освободить место в заявке для проведения обмена Бена Симмонса. Деандре — качественный двусторонний игрок, который без проблем трудоустроится в лиге.
Кент Бэйзмор
Кент Бэйзмор
«Лейкерс» должны не только совершать подписания на рынке выкупа, но и отчислять игроков. Бэйзмор — один из главных кандидатов на уход.
Деандре Джордан
Деандре Джордан
Бывший участник Матча звёзд НБА тоже должен покинуть «Лейкерс». Джордан уже давно выпал из ротации «Лос-Анджелеса», но навыки классического центрового вполне могут пригодиться другой команде.
Элитные европейцы и чемпионский напарник Леброна. Кого можно подобрать на рынке выкупа НБА
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