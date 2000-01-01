Элитные европейцы и чемпионский напарник Леброна. Кого можно подобрать на рынке выкупа НБА

Энес Кантер Фридом

Кантер, как и Шрёдер, не задержится в «Хьюстоне». Вот только с поиском нового клуба могут быть проблемы. Многим в лиге не нравятся резкие высказывания Энеса о Китае, Турции и правах человека в целом.