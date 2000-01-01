Серия с «Бостоном» для Ирвинга пока складывается неудачно
Первые две игры «Бруклин» проиграл бывшей команде Кайри и теперь в двух шагах от вылета.
В первом матче Ирвинг показал средний палец болельщикам и послал их
Болельщики «особенно» относятся к игроку, который, по их мнению, некрасиво покинул команду.
Вердикт НБА — штраф $ 50 тыс.
«Это слишком дорого», — прокомментировал решение защитник «Нетс».
Не первый штраф Ирвинга
Игрок «Бруклина» пропустил значительную часть сезона из-за нежелания прививаться. Именно поэтому он не мог принимать участия в домашних матчах своей команды.
Деньги не проблема
Несмотря на потерю большой суммы, Кайри точно не переживает об этом. Его зарплата – $ 35,3 млн. Он входит в 20-ку самых дорогих баскетболистов НБА.
«Слишком дорого». Кайри Ирвинг оштрафован за ругань с болельщиками и непристойные жесты
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