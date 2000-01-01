Стефен Карри танцует и празднует победу вместе с дочкой. Видео
Претендент на звание самого милого видео в истории НБА. Карри пошёл к трибуне после победы «Голден Стэйт Уорриорз» над «Денвер Наггетс». Очень трогательно!
Права на видео принадлежат официальному аккаунту NBA.
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Права на видео принадлежат официальному аккаунту NBA.
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Дочка Стефа — Райан Карри — с малых лет ходит с папой на игры
И это не первый их ритуальный танец. Главное, чтобы были поводы веселиться!
Стефен Карри танцует и празднует победу вместе с дочкой. Видео
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