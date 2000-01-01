Сколько заработали за сезон самые дорогие игроки НБА?
Самый крупный контракт – у MVP финала.
8-10. Дэмиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
«Портленд» завершил сезон на 13-м месте в Западной конференции, что не помешало Лилларду заработать по контракту $ 39 344 900.
8-10. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
«Милуоки» дошел до полуфинала Востока, а лидер команды заработал за сезон $ 39 344 900.
8-10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)
Летом 2021 года Леонард перенес операцию на крестообразной связке и пропустил весь сезон. Но в топ самых высокооплачиваемых игроков всё равно вошел: Кавай заработал по контракту $ 39 344 900.
7. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)
«Клипперс» не прошли барьер плей-ин в минувшем сезоне НБА, а самый высокооплачиваемый игрок клуба заработал за прошлый год $ 39 344 970.
6. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
«Лейкерс» занял лишь 11-е место на Западе в этом сезоне, а Леброн заработал по контракту $ 41 180 544.
5. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)
«Бруклин» вылетел в первом райнде плей-офф, уступив будущему финалисту «Бостону». Зарплата Дюранта составила $ 42 018 900.
4. Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Лейкерс»)
Самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс» заработал за весьма невзрачный сезон $ 44 211 146.
2-3. Джеймс Харден («Бруклин Нетс»/«Филадельфия Сиксерс»)
«Филадельфия» не прошла барьер полуфинала конференции в этом сезоне. Харден же получил от двух клубов $ 44 310 840.
2-3. Джон Уолл («Хьюстон Рокетс»)
Столько же заработал наиболее высокооплачиваемый игрок «Хьюстона».
1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
Чемпион НБА и MVP финала по праву находится на вершине рейтинга. За сезон Стеф Карри заработал $ 45 780 966.
Сколько за сезон заработали самые дорогие игроки НБА? Стеф Карри и тут на вершине
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