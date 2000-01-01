Новый автомобиль Дончича за $ 200 тысяч шокировал болельщиков
Авто для сражений с зомби.
Мини-авто на 18-летие
Свой первый автомобиль Лука Дончич получил на день рождения. Это был крошечный Zastava 750 стоимостью около $ 10 тысяч. Звёздный баскетболист даже в 18 лет выглядел гораздо больше этой машины.
Спонсорский Аudi А7
В гараже Дончича есть спонсорский Audi A7, который он приобрёл за $ 90 тысяч, играя за мадридский «Реал».
Porsche 911 Turbo S — исполнение мечты
Дончич мечтал о Porsche 911 с детства и исполнил желание. Но просто на покупке автомобиля защитник не остановился, вложив в авто ещё немалую сумму. Авто полностью переделали под Луку, а стоимость оценивается в $ 200 тысяч.
Ford Bronco без крыши
Ретро-автомобиль 1967 года выпуска. О нём широкая общественность узнала после публикации Дончичем фотографии, на которой видно, как он катает своего друга Бобана Марьяновича.
Chevrolet Camaro
Тот самый случай, когда автомобиль идеально дополнил образ. Лука приехал на рождественский матч в костюме ковбоя, а для полноты картины словенец выбрал Chevrolet Camaro.
Lamborghini Urus
Невероятно мощная и переделанная внутри специально под все прихоти звезды НБА. Под капотом 641 лошадиная сила. По слухам, она обошлась баскетболисту в $ 250 тысяч и является одной из самых дорогих машин Луки.
Porsche Panamera
Один из самых любимых автомобилей Дончича. Просторный салон, но самое главное — экологичность. Электрический полноприводный автомобиль сохраняет резвость и управляемость и не загрязняет атмосферу.
Jeep Gladiator
На последний матч с «Атлантой» Дончич приехал на гигантском Jeep Gladiator в исполнении мастерской Apocalypse Manufacturing. Стоимость машины превысила $ 200 тысяч. Производители шутят, что теперь Дончичу не страшны зомби.
Машина для сражений с зомби. Новый автомобиль Дончича за $ 200 тысяч шокировал болельщиков
Читайте также
Кто такой Виктор Бут, на которого обменяли Грайнер
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Сколько заработали за сезон топы НБА?
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2022
🕷🏀 Данк от Человека-паука! Видео
🏀 Данк через голову Шакила! Суперпрыжок данкера
🏀 Трюки с баскетбольными мячами. Видео
Стефен Карри танцует с дочкой и празднует победу
🏀 Этот баскетболист взломал матрицу
Выходка обошлась в $ 50 тыс.
Йеребко запретили играть за сборную
Школьник ростом 216 см — звезда баскетбола
Кого можно подписать на рынке выкупа НБА
Фелипе Рейес признан Легендой Евролиги
Кого «Лейкерс» хотят заполучить перед дедлайном
Что стало с семьёй погибшего Коби Брайанта