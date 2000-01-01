Трёхочковые Леброна Джеймса. Что с ними не так?
Леброн — последний среди трёхочковых исполнителей.
30,6% в сезоне-2022/2023
Это худший показатель среди игроков, совершивших как минимум 300 бросков из-за дуги.
А кто ещё входит в последнюю пятёрку?
Джабари Смит (30,7%), Ар Джей Барретт (31,8%), Келли Убре (31,9%) и Дориан Финни-Смит (32,4%).
Мне нужно для наглядности сравнить с лучшими. Кто там?
Эл Хорфорд (45,1%), Стефен Карри (42,8%), Тайриз Макси (42,7%), Джо Харрис (42,5%) и Кори Кисперт (42,3%).
У Леброна Джеймса цифры были ещё ниже!
В сезоне-2003/2004 форвард реализовал «трёшки» с процентом 29. Это худший результат за карьеру.
Стоит ли переживать по этому поводу?
Ни в коем случае! Несмотря на «трёшки», Леброн всё равно набирает свои 29,2 очка в нынешнем сезоне.
Леброн попадает 58,7% двухочковых бросков в сезоне-2022/2023
Это шестой лучший показатель среди игроков, оформляющих в среднем как минимум 25 очков.
И от кого снова отстаёт Джеймс?
В топ-6 входят Кевин Дюрант (61,9% — 29,2), Зайон Уильямсон (61,8% — 26,0), Энтони Дэвис (59,3% — 26,1), Яннис Адетокунбо (59,3% — 31,1) и Стефен Карри (29,6% — 29,6).
Всё ли так плохо?
Никак нет. Трёхочковые броски, конечно, не самая сильная сторона Леброна, однако в нужный момент он способен поразить кольцо из-за дуги. Процент со средней дистанции для игрока его калибра приличный.
Трёхочковые Леброна Джеймса. Что с ними не так?
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