Ламаркус Олдридж объявил о завершении карьеры
Чем запомнился и попадёт ли 37-летний Ламаркус в Зал славы?
Пришёл в НБА перед сезоном-2006/2007
Олдридж был выбран «Чикаго» на драфте-2006 под общим вторым номером, затем обменян в «Портленд» на Тайруса Томаса и Виктора Хряпу.
Первый сезон в НБА
В дебютном сезоне Ламаркус набирал в среднем девять очков, пять подборов и 1,2 блок-шота. Бигмен проводил на площадке 22,1 минуты в течение 63 матчей.
Итоги первого сезона
«Портленд» Олдриджа закончил сезон с показателем 32-50, а сам игрок по итогам регулярки попал в сборную всех новичков Ассоциации.
Участие в Матчах всех звёзд
В сезоне-2011/2012 Олдриджа впервые позвали на Матч звёзд: тогда Ламаркус оформлял 21,7 очка и восемь подборов. Ламаркус вызывался на мероприятия до 2016 года, затем были приглашения в 2018 и 2019 годах.
Другие награды и достижения
Бигмен пять раз за карьеру попадал в сборные всех звёзд НБА по итогам регулярных чемпионатов.
Закат карьеры и проблемы со здоровьем
К сожалению, о проблемах с сердцем было известно ещё с первых сезонов. Ламаркус, успевший поиграть и за «Сан-Антонио», завершил карьеру в 2021 году по этой причине, однако потом попытался вернуться в лигу.
Попытка вернуться в большую игру
В сезоне-2021/2022 Олдридж выступал за «Бруклин», проводя на площадке 22,3 минуты. Последнюю игру бигмен провёл 7 апреля 2022 года в матче с «Нью-Йорком».
Окончательное завершение карьеры
И практически спустя год уже 37-летний ветеран окончательно решает для себя: «Всё, теперь точно ухожу!»
Так и не стал чемпионом. Ламаркус Олдридж ушёл из баскетбола
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