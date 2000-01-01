Так и не стал чемпионом. Ламаркус Олдридж ушёл из баскетбола

Закат карьеры и проблемы со здоровьем

К сожалению, о проблемах с сердцем было известно ещё с первых сезонов. Ламаркус, успевший поиграть и за «Сан-Антонио», завершил карьеру в 2021 году по этой причине, однако потом попытался вернуться в лигу.