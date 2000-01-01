Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА

Топ-5 «грязных» игроков НБА
Старая школа ещё живёт в лиге и как никогда актуальна.
Патрик Беверли
Защитник «Чикаго» славится не только громкими заявлениями за пределами площадки и выполненными обещаниями, но и сомнительными действиями на паркете, которые, по мнению игрока, помогают его команде одержать победу.
Чем запомнился?
Например, во время плей-офф 2013 года Беверли нанёс травму Расселлу Уэстбруку в жёстком столкновении, в результате которого у Уэстбрука диагностировали разрыв мениска.
Грейсон Аллен
Ещё с университетских времён у Аллена наблюдалась склонность к агрессии и физическому воздействию на оппонента. Грейсон из тех игроков, которые при совершении грубого фола делают вид, что всё нормально.
Чем запомнился?
Сломал запястье Алексу Карузо в 2022 году, напал на Гранта Уильямса во время Летней лиги — 2019. Аллен даже своими одноклубниками признаётся «грязноватым» игроком.
Крис Пол
Пол постоянно жалуется судьям, ругается со своими партнёрами по команде. Как бы это ни раздражало, это не основной фактор его «грязноты», а всего лишь мелочи.
Чем запомнился?
Крис время от времени позволяет удары в различные части тела соперника, причём максимально скрытые — это могут подтвердить Гобер, Дюрант и Альварадо. А недавно он успел толкнуть Леонарда после второго матча серии с «Клипперс».
Диллон Брукс
Брукс в сезоне-2022/2023 поднял уровень ненависти к себе до запредельного: обратите внимание на его комментарии и действия на площадке. В этом сезоне он также является лидером по количеству технических замечаний.
Чем запомнился?
Если брать сезон-2022/2023, следует упомянуть его конфликт с Донованом Митчеллом и совсем недавний — с Леброном. Диллон буквально подпитывается дополнительной энергией, когда общается с журналистами.
Дрэймонд Грин
Дрэймонд останется в топе на долгое время, учитывая его историю «грязных» игр, неспортивных фолов и склонность к задиранию ног в сторону соперника. Достаточно вспомнить его дисквалификацию во время финальной серии 2016 года!
Чем запомнился?
На ум сразу приходят: Стивен Адамс, Леброн Джеймс и теперь Домантас Сабонис. Всем им так или иначе досталось от тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз». Не берем в расчёт его любовь к «технарям».
Бонус
Стоит отдельно присмотреться к братьям Моррисам и Келли Олинику. Первые любят постоянно вступать в конфликты на площадке, а Келли — «случайно» нанести травму, которая выведёт соперника из строя на продолжительный срок.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА
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