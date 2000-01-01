Кто такой Диллон Брукс — самый ненавистный игрок в НБА

Кто же на самом деле Диллон Брукс?
Обычный выскочка или всё-таки он чего-то да стоит?
Нахальное поведение, грубая игра, скандалы и драма — всё это про Диллона Брукса из «Мемфиса». Его по праву можно назвать одним из самых ненавистных игроков в НБА, и вот почему.
Всё началось в NCAA
Ещё в студенческие годы Брукс был известен своими выходками. Симулировал, провоцировал, жёстко фолил, спорил с тренерами. Но с ним «Орегон» побеждал и даже вышел в плей-офф NCAA впервые за 78 лет.
В «Мемфисе» у Брукса регалий куда меньше — одна выигранная серия за шесть лет, драка с Донованом Митчеллом и конфликты с доброй половиной НБА, включая Леброна Джеймса, Кайри Ирвинга и Джоэла Эмбиида.
Дурной пример
Такое поведение неудивительно, если учесть, кем в молодости вдохновлялся Брукс: «Когда-то я сидел дома у тренера «Орегона» и сказал ему, что хочу быть похожим на Дрэймонда Грина в этой команде».
Вот только позднее выяснилось, что Грина, как и всех «Уорриорз», Брукс теперь недолюбливает. Но что Дрэймонд, что Клэй Томпсон только троллят Диллона, то и дело напоминая ему о своих четырёх перстнях.
Жуткий фол на Пэйтоне
Хотя в прошлогоднем плей-офф Брукс как мог пытался прервать их чемпионский заход: грубейшим образом поломал Гэри Пэйтона и был удалён. Тот выбыл с переломом локтя, но «Мемфис» всё равно проиграл – 2-4.
Не учится на ошибках
В ходе минувшей регулярки Диллон заработал аж 18 технических фолов, за что в сумме был оштрафован почти на $ 250 тыс. Но ему всё равно: «Это просто бумага. СМИ дали мне роль злодея, и я её играю».
Конфликт с Леброном
Во втором матче серии «Мемфис» — «Лейкерс» Брукс вступил в словесную перепалку с самим Леброном, а после матча заявил: «Мне всё равно, он старый. Не уважаю никого, кто не забил через меня 40 очков».
Уже в следующей игре Брукс ударил Леброна в пах и был удалён. Учитывая фол на Пэйтоне в прошлом году, Диллон стал первым в истории «Мемфиса», кого дважды дисквалифицировали в плей-офф.
Что думают коллеги?
«Хотите поговорить о его репутации? Спросите других игроков в лиге. Репутация Диллона – погранично грязный игрок, и это очень мягко сказано», – сказал эксперт ESPN Тим Макмэхон.
Козёл отпущения в «Мемфисе»
После вылета от «Лейкерс» в первом раунде руководство «Мемфиса» свалило все неудачи на непутёвого задиру. По слухам, этим летом клуб расстанется с Бруксом: он станет неограниченно свободным агентом.
Кто такой Диллон Брукс — самый ненавистный игрок в НБА
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