«Не ослепительно быстрый игрок». Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад

20 лет назад Леброн стал номером один на драфте
Сразу после старшей школы 18-летний Джеймс был готов покорять НБА. И в далёком 2003-м о нём как о выдающемся проспекте был написан скаутский отчёт. Вспоминаем, какое мнение тогда оставили эксперты.
Сильные стороны
«Плавный» игрок — кажется, что ему всё даётся легко. У него невероятные способности, когда дело касается передач. Поразительное видение площадки и умение предвидеть развитие событий ещё до их появления».
«Обладает очень хорошим движением при «джамперах» с дальней дистанции, держится прямо и держит локоть ближе к телу. Быстрый первый шаг и хороший болл-хэндлинг позволяют ему обходить большинство защитников».
«При проходе к кольцу демонстрирует потрясающий контроль над телом, так как может корректировать свой бросок в зависимости от действий защиты. Показывает замечательный выбор бросков, так как не навязывает чересчур много попыток».
«Хороший подбирающий, который понимает, как лучше расположиться под щитом, чтобы собирать лёгкие отскоки. Демонстрирует отличное самообладание и лидерство на площадке».
«У него очень хорошее тело, хотя он ещё не готов к НБА. Может комфортно набрать ещё 10–15 килограммов. Отличный финишёр в отрыве, где он может обвести соперников и подняться вверх для быстрого данка».
«В защите он демонстрирует хорошие навыки предвидения при передачах. Очень хорошо играет на лицевой линии, где часто получает быстрый пас для аллей-уп данка».
Слабые стороны
«Игра в обороне оставляет желать лучшего, но у него есть физические данные, чтобы стать выдающимся защитником. Он с трудом исполняет штрафные, но опыт в этом деле пойдёт ему на пользу и позволит лучше концентрировать внимание».
«Хорошо обращается с мячом для уровня старшей школы, однако ему всё ещё нужно поработать над защитой мяча, и он склонен к небрежности. Бросок на периметре со средней дистанции развит не так, как с дальней».
«Недостаточно использует свои габариты, так как остаётся незадействованным в пост-апе. Иногда может быть слишком вспыльчивым, когда его захватывает момент».
«Его бросок с ведения на дистанции в 18 футов и более оставляет желать лучшего. Не ослепительно быстрый игрок, так что над движением из стороны в сторону при защите нужно поработать».
«Некоторые задаются вопросом, не купился ли он на весь этот хайп вокруг себя. Но стоит отдать ему должное: чтобы справиться со всем этим, нужно обладать определённым уровнем наглости».
30 октября исполнится 20 лет дебютному матчу Леброна в НБА. Всё, чего он добился за это долгое время, доказывает — сильные стороны взяли вверх над слабыми. Что ж, да здравствует Король!
«Не ослепительно быстрый игрок». Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад
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