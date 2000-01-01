Майк Буденхольцер уволен из «Милуоки». Кто заменит его на посту главного тренера?

«Милуоки» остался без тренера
5 мая Майк Буденхольцер был уволен с поста главного тренера «Бакс». Спустя два года после чемпионства в команде решили расстаться со специалистом на фоне обидного вылета в первом раунде плей-офф.
Там «Бакс», ставшие лучшей командой регулярного сезона, уступили «Хит», которые прошли через турнир плей-ин и получили восьмой номер посева. Джимми Батлер и компания вынесли чемпиона конференции 4-1.
К Буденхольцеру возникло много вопросов после того, как он не взял тайм-аут в ключевой момент решающей пятой встречи. На послематчевой пресс-конференции специалист и сам признал ошибку.
У него оставалось два года и $ 16 млн по контракту с «Милуоки». Но теперь Буденхольцер официально покинул свой пост, а кандидатами на роль главного тренера «Бакс» называют следующих пятерых наставников.
Чарльз Ли
Действующий ассистент в «Милуоки», работавший с Буденхольцером ещё в «Хоукс». В возрасте 38 лет он может стать одним из самых молодых тренеров в НБА. На протяжении сезона им интересовались «Лейкерс», «Хорнетс» и «Пистонс».
Кенни Аткинсон
Ещё один ассистент, который год назад должен был возглавить «Хорнетс», но остался в «Уорриорз» и взял титул. Под его руководством «Нетс» шли 118-190, но четыре года работы со Стивом Керром наверняка принесут свои плоды.
Сэм Касселл
Как игрок он провёл 15 сезонов в НБА и трижды становился чемпионом. Как ассистент начинал в «Уизардс», а затем присоединился к Доку Риверсу, с которым работает по сей день. Мог возглавить «Хьюстон», но там предпочли Име Удоку.
Майк Д’Антони
Дважды признавался тренером года в НБА – спасибо Стиву Нэшу и Джеймсу Хардену – но за 25 лет ни разу не выходил в финал. Имеет баланс 673-527 с пятью разными командами, а последние два года провёл в роли советника «Пистонс».
Ник Нёрс
Тренер года – 2020, с которым «Рэпторс» и Кавай Леонард впервые завоевали титул НБА в 2019-м. Вот только в последующие четыре года «Торонто» лишь дважды выходил в плей-офф – Нёрса уволили две недели назад.
Майк Буденхольцер уволен из «Милуоки». Кто заменит его на посту главного тренера?
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