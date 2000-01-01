Майк Буденхольцер уволен из «Милуоки». Кто заменит его на посту главного тренера?

Кенни Аткинсон

Ещё один ассистент, который год назад должен был возглавить «Хорнетс», но остался в «Уорриорз» и взял титул. Под его руководством «Нетс» шли 118-190, но четыре года работы со Стивом Керром наверняка принесут свои плоды.