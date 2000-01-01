Последний данк. Как завершил карьеру Уилт Чемберлен

Что дальше?

В 1973 году Чемберлен стал тренером, перейдя в «Сан-Диего» из АБА. Уилт пытался также попробовать себя в качестве играющего тренера, но «Лейкерс» не позволили ему, так как он ещё был должен им опционный год своего контракта.