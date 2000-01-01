Как уходил Чемберлен
Он даже понятия не имел об этом.
Резюме
Уилт Чемберлен – член Зала славы, 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА, четырёхкратный MVP и двукратный чемпион лиги.
Чемберлен запомнился не только как эффективный скорер, но и как подбирающий центровой с внушительными антропометрическими данными.
Чем знаменит в первую очередь?
Легендарное 100-очковое выступление 2 марта 1962 года. Пострадали от центрового «Филадельфии Уорриорз» баскетболисты «Нью-Йорк Никс».
Забавно, но этот матч был настолько незначительным мероприятием, что видеозаписей нет. Только газетные статьи, не более.
Последний матч Чемберлена
10 мая 1973 года Чемберлен провёл последний матч за карьеру. В составе «Лейкерс» он тогда проводил пятую встречу финальной серии с тем же «Нью-Йорком».
«Озёрники» уступили «Никс» со счётом 93:102 (1-4), а сам 36-летний Уилт отметился лишь 23 очками, 21 подбором и тремя передачами. Чемберлен реализовал девять бросков с игры из 16 попыток.
Чемберлен тогда не предполагал, что это была его последняя игра и серия в плей-офф. За одну секунду до конца матча Уилт сделал слэм-данк. Это был последний его бросок в карьере НБА.
Что дальше?
В 1973 году Чемберлен стал тренером, перейдя в «Сан-Диего» из АБА. Уилт пытался также попробовать себя в качестве играющего тренера, но «Лейкерс» не позволили ему, так как он ещё был должен им опционный год своего контракта.
Последний данк. Как завершил карьеру Уилт Чемберлен
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