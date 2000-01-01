Вернуть былое величие «Голден Стэйт». Что для этого нужно сделать?

Реанимация «Уорриорз»
Что-то можно поменять?
Завершение сезона-2022/2023
Регулярный чемпионат — 2023/2023 «Голден Стэйт» закончил с показателем 44-38 — это шестое место в Западной конференции.
Подопечные Стива Керра вышли напрямую в плей-офф, где встретились в первом раунде с неопытным «Сакраменто Кингз». «Уорриорз» обыграли «Кингз» в семи матчах.
Правда, во втором раунде плей-офф НБА «воины» были не в состоянии пройти «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Как итог проигрыш в серии со счётом 2-4 и завершение сезона.
Вопрос
Можно ли как-то исправить ситуацию «Голден Стэйт Уорриорз» в будущем, чтобы снова доходить до финальной части плей-офф НБА?
Ответ №1. Добавить одного-двух бигменов
Чтобы бодаться с условным Дэвисом, Йокичем или Эмбиидом, необходима глубина среди больших игроков. Несмотря на то что Луни неплохо играл на щите в серии с «Лейкерс», Дэвис доминировал в «краске».
Именно поэтому Стив Керр был вынужден сократить количество минут Луни и поэкспериментировать с другими комбинациями пятёрок.
У Грина также были серьёзные проблемы в серии с «Лейкерс». Но добавить в ростер «Уорриорз» Мэйсона Пламли или Якоба Пёлтля — это было бы приемлемым усилением и решением ряда проблем.
Ответ №2. Игрок, способный создавать броски
Серия с «Лейкерс» показала: Джордану Пулу нужно совершенствоваться, чтобы стать важным винтиком команды в долгосрочной перспективе, даже когда есть новый контракт.
Для решения бросковой проблемы того же Пула нужен недорогостоящий разыгрывающий второго «юнита» с поставленным броском. И Пэйтон II явно не тот парень. Условные Пэйтон Притчард или Ти Джей Макконнелл пригодились бы.
Ответ №3. Развитие молодёжи
Кто самый молодой на данный момент в «Голден Стэйт»? Джордан Пул и Жонатан Куминга — основной молодой актив. Оба баскетболиста находятся в затруднительном положении — это прекрасно показал нынешний плей-офф.
Руководству калифорнийского клуба всё-таки следует набраться терпения и сделать акцент на развитии молодого ядра, с чем у них временами выходит просто прекрасно.
Вернуть былое величие «Голден Стэйт». Что для этого нужно сделать?
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