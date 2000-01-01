Главные лузеры? Пятёрка игроков с наибольшим количеством игр в регулярках без плей-офф

В первых четырёх сезонах — 6,2 очка и 3,4 подбора в среднем. С 2021 по 2022 год Бембри отыграл 107 матчей в трёх разных командах. Сейчас Деандре пытается вернуться в лигу, но безуспешно. А ведь у него были шансы с «Милуоки» поиграть в плей-офф, пока его не отчислили.