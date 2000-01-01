Главные лузеры? Пятёрка игроков с наибольшим количеством игр в регулярках без плей-офф

Участие в плей-офф — это престижно
Но есть игроки, которые могут похвастаться редким появлением в этой замечательной стадии.
№5. Джош Джексон — 291 матч (пять лет)
Джош Джексон был выбран на драфте-2017 под общим четвёртым номером «Финиксом». В первых 156 играх форвард набирал в среднем 12,3 очка и 4,5 подбора.
Решение «Санз» выбрать Джексона — это ошибка руководства аризонского клуба. Уже в 2020 году Джош сыграет за «Мемфис» всего 20 встреч. А затем — 61 матч за «Детройт»; и потом — «Сакраменто». В сезоне-2022/2023 Джексон не играл.
№4. Майлз Бриджес — 291 матч (четыре года)
Резкий уход на дно Бриджеса в силу проблем с законом — это, возможно, одно из главных разочарований за последние пять лет. Форвард был выбран на драфте-2018 под общим 12-м номером, а затем обменян в «Шарлотт».
Майлз развивался и доказывал, что он он является одним из лучших молодых форвардов. Правда, в плей-офф он не появлялся, но зато, например, в сезоне-2021/2022 у него было в среднем 20,2 очка и семь подборов за игру.
№3. Деандре Бембри — 296 матчей (шесть лет)
Бембри до сих считается активным игроком, несмотря на то что в сезоне-2022/2023 он не появился на площадке. Форвард является 21-м пиком «Атланты» драфта-2016.
В первых четырёх сезонах — 6,2 очка и 3,4 подбора в среднем. С 2021 по 2022 год Бембри отыграл 107 матчей в трёх разных командах. Сейчас Деандре пытается вернуться в лигу, но безуспешно. А ведь у него были шансы с «Милуоки» поиграть в плей-офф, пока его не отчислили.
№2. Лаури Маркканен — 348 матчей (шесть лет)
Первые четыре года финский игрок провёл в составе «Чикаго», где оформлял 15,6 очка и 7,1 подбора, но «быки» были безнадёжны. Затем он переберётся в «Кливленд», а после — в «Юту».
Сезон-2022/2023 для Маркканена — самый успешный. Именно в этом сезоне он заявил о себе как игрок уровня Матча звёзд НБА. Правда, по итогам регулярки и «Юта» не смогла пробраться в плей-офф.
№1. Бадди Хилд — 548 матчей (семь лет)
Хилд — один из лучших шутеров современности. За последние семь сезонов он поиграл в составе трёх разных команд — «Новый Орлеан», «Сакраменто» и «Индиана». Но по тем или иным причинам в плей-офф не участвовал.
В последних двух сезонах у атакующего защитника в среднем 17,1 очка за игру при 41% трёхочковых. Увы, Хилд лишь наблюдал за тем, как его бывшая команда «Кингз» участвовала в розыгрыше минувшего плей-офф.
Главные лузеры? Пятёрка игроков с наибольшим количеством игр в регулярках без плей-офф
Читайте также
Урок истории №3. 13-19 июня в НБА
Драфт НБА – 2009: где они сейчас
Топ-5 ассистентов в истории НБА
Урок истории №2. 6 июня — 12 июня в НБА
Топ-5 поздно проявивших себя звёзд НБА
Урок истории №1. 30 мая — 5 июня в НБА
Как вернуть былое величие «Голден Стэйт»?
Команды, в которые может перейти Крис Пол
Джа Морант снова оскандалился
Последнее появление Уилта Чемберлена на паркете
Майк Буденхольцер уволен из «Милуоки»
Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад
Кто такой Диллон Брукс?
Топ-5 худших обменов НБА в XXI веке
Топ-5 «грязных» игроков НБА
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте