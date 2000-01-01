Шесть игроков ушли перед Стефом Карри на драфте НБА — 2009. Где они сейчас?

№1. Блэйк Гриффин

Первый сезон в НБА он провёл годом позже из-за травмы и стал лучшим новичком. За 13 сезонов шесть раз попадал на Матч звёзд. После семи лет в «Клипперс» был в «Детройте» и «Бруклине», а в этом году сыграл 41 матч за «Бостон».