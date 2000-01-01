Как выглядел драфт в далёком 2009-м?
Немногие помнят, что феноменальный Стефен Карри был выбран на драфте НБА не под первым номером: рекордсмен по трёхочковым ушёл в «Голден Стэйт» седьмым. Получается, до него было ещё шесть человек! И вот где они сейчас.
№6. Джонни Флинн
В середине своего второго сезона в «Миннесоте» Флинна отправили в Лигу развития. В НБА он не играл с 2012-го – тогда разыгрывающий провёл 19 матчей за «Блэйзерс». В 2014-м играл в Италии, но травмировался и был отчислен.
№5. Рики Рубио
Качественный пасующий и защитник, он провёл два года в Европе перед дебютом в НБА. После шести лет в «Вулвз» перешёл в «Джаз», оттуда – в «Сиксерс». В этом сезоне провёл 33 матча за «Кавальерс» со статистикой в 5 очков, 2 подбора и 4 передачи.
№4. Тайрик Эванс
В дебютном сезоне он в среднем набирал 20,2 очка и стал новичком года. Со временем статистика Эванса упала, и он был обменян из «Кингз». Поиграл в «Пеликанс», «Мемфисе» и «Индиане», а самый недавний матч провёл в G-лиге за «Висконсин».
№3. Джеймс Харден
Харден был выбрал «Оклахомой», но через три года перешёл в «Рокетс», где трижды становился лучшим бомбардиром сезона и получил звание MVP. После неудачи в «Бруклине» перебрался в «Сиксерс», за которых в этом году сыграл 58 матчей.
№2. Хашим Табит
За пять сезонов он поиграл за четыре команды и дважды отправлялся в G-лигу. В НБА не играл с 2014-го. В 2019-м тренировался с несколькими командами в попытках вернуться, но теперь играет на Тайване за «Хироу Беарс».
№1. Блэйк Гриффин
Первый сезон в НБА он провёл годом позже из-за травмы и стал лучшим новичком. За 13 сезонов шесть раз попадал на Матч звёзд. После семи лет в «Клипперс» был в «Детройте» и «Бруклине», а в этом году сыграл 41 матч за «Бостон».
Шесть игроков ушли перед Стефом Карри на драфте НБА — 2009. Где они сейчас?
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