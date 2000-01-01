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Как в воду глядел!
Как в воду глядел!
Чарльз Баркли всегда неправ. Ну или почти всегда. Во всяком случае, такая шутка существует среди поклонников НБА. Прогнозы и «гарантии» эксперта сбываются редко, но в этом сезоне он предсказал непредсказуемое – чемпионство «Денвера».
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22 ноября
22 ноября
«Денвер» финиширует с лучшим балансом на Западе», – сказал Баркли через месяц после старта регулярного чемпионата.
29 ноября
29 ноября
«Денвер» выйдет в финал. Мне нравится, как они усилились в межсезонье. «Денвер» выиграет Западную конференцию».
6 декабря
6 декабря
«Вот он, Никола Йокич. Никола Йокич и «Денвер Наггетс» – чемпионы НБА».
20 февраля
20 февраля
«Мэлоун – потрясающий тренер. И мы должны начать ценить Николу Йокича, пускай он и выиграл два MVP подряд. Наблюдать за его величием просто невероятно. Они – мой фаворит на Западе».
7 апреля
7 апреля
«Можно я скажу кое-что? Я устал от того, что все наговаривают на «Наггетс». Они выйдут в финал конференции. Гарантирую! Что за неуважение к «Денверу»?
6 мая
6 мая
«Наггетс» выиграют серию с «Финиксом». Я думаю, они выиграют титул НБА, если честно. У них есть всё, что для этого нужно, Джамал Маррей здоров. Они победят на Западе».
20 мая
20 мая
«Жду не дождусь финальной серии. В Денвере есть хорошие поля для гольфа. Выиграют ли они у «Лейкерс»? Да, чёрт возьми. Гарантирую!»
26 мая
26 мая
«Моё мнение не изменилось с самого начала плей-офф. «Денвер» станет чемпионом. Если вам не нравится Йокич, с вами что-то не так».
В общем, так на протяжении всего сезона Баркли, который славится своими ошибочными прогнозами, предугадал победу Йокича и компании. «Проклятье Чака» не сбылось – ну или «Денвер» просто слишком хорош.
В общем, так на протяжении всего сезона Баркли, который славится своими ошибочными прогнозами, предугадал победу Йокича и компании. «Проклятье Чака» не сбылось – ну или «Денвер» просто слишком хорош.
«Проклятье Чака» не сбылось! Баркли предсказывал чемпионство «Денвера» с начала сезона
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