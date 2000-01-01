Серьёзные перемены в «Шарлотт Хорнетс»
Итоги правления Майкла Джордана в качестве владельца клуба из Северной Каролины.
Факт продажи
Джордан перестанет быть мажоритарным владельцем «Шарлотт» в результате продажи бóльшей части акций группе предпринимателей во главе с миноритарным собственником «Атланты Хоукс» Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным.
С чего всё началось?
В 2006 году Майкл приобрёл миноритарный пакет ещё тогдашней «Шарлотт Бобкэтс». В рамках сделки он отвечал за баскетбольные операции в команде.
А уже спустя четыре года, в феврале 2010-го, Джордан и его группа владельцев купили контрольный пакет акций «Бобкэтс». Он стал единственным темнокожим владельцем лиги, и этот статус Его Воздушество держал по сей день.
В течение сезона-2011/2012 «Шарлотт Бобкэтс» показал худшее соотношение побед и поражений в истории НБА — 7-59. Это 10,6% побед.
В межсезонье-2019 Майкл Джордан продал миноритарную долю команды ранее упомянутым бизнесменам.
А уже к 2023 году Джордан согласует полноценную продажу франшизы, лишив себя статуса полноправного владельца ныне «Шарлотт Хорнетс».
Итоги
В период Джордана «Хорнетс» одержали 423 победы при 600 поражениях — это четвёртый худший показатель среди всех клубов за этот период. Команда Джордана дважды выходила в плей-офф, проиграв везде в первом раунде.
Тем не менее Майкл на продаже «Шарлотт Хорнетс» заработает более $ 2 млрд. Сумма превышает полученную им в Nike за 40 лет сотрудничества. «Прибыль есть, а результата нет», — подведём итоги мы.
Плохой владелец, но шикарный бизнесмен? Майкл Джордан попрощался с «Шарлотт»
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