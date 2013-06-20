Серьёзные успехи Леброна и важные драфты для «Сан-Антонио» и «Хьюстона». Уроки истории

20 июня 2013 года

Леброн Джеймс и «Майами» второй раз подряд стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио» со счётом 4-3. Это также третье участие в финале для «Большого трио» Леброн — Дуэйн Уэйд — Крис Бош.