Знаковые события в истории НБА
Конец затяжных финальных серий и первые выборы на драфтах.
20 июня 2013 года
Леброн Джеймс и «Майами» второй раз подряд стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио» со счётом 4-3. Это также третье участие в финале для «Большого трио» Леброн — Дуэйн Уэйд — Крис Бош.
21 июня 1988 года
Форвард «Лейкерс» Джеймс Уорти в седьмом матче финала с «Детройтом» оформил первый за карьеру трипл-дабл — 36+16+10 — и помог «озёрникам» стать первой командой с 1968 года («Бостон»), защитившей чемпионский титул.
21 июня 1997 года
В женской Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны первые матчи в рамках регулярного чемпионата.
21 июня 2012 года
«Майами» взял верх над «Оклахомой» в пяти играх финала НБА. Это первый титул для Леброна Джеймса, ставшего в итоге MVP серии.
25 июня 1997 года
«Сан-Антонио» выбрал тяжёлого форварда Тима Данкана под общим первым номером на драфте НБА. Данкан станет пятикратным чемпионом Ассоциации в составе «шпор».
26 июня 2002 года
Китайский центровой Яо Мин стал первым номером драфта НБА. Он первый игрок в истории лиги, выбранный под высоким номером («Хьюстоном»), будучи не школьником и не студентом в США.
Серьёзные успехи Леброна и важные драфты для «Сан-Антонио» и «Хьюстона». Уроки истории
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