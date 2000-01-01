Шак и Джефф Безос разбогатели…
…на одном и том же. Несколько сотен тысяч долларов превратились для них в сотни миллионов. Как? Одного из лучших спортсменов в истории и владельца Amazon объединяют инвестиции.
На дворе 1999-й. Шакил О’Нил – один из лучших баскетболистов на планете, который в последующие три года завоюет три подряд чемпионских титула с «Лейкерс».
Сезон в НБА закончился, и вот Шак играет в карты в отеле «Беверли-Хиллз». Он слышит разговор двух мужчин – что-то про «поисковые системы» и «интернет в кармане». Это привлекает его внимание.
О'Нил подходит к их столику и спрашивает: «Не могли бы вы повторить это ещё раз?». Джентльмены предлагают ему присесть. И после непродолжительной беседы Шак говорит: «Я хочу в это инвестировать».
Что же это было? Google. Шак вложил значительную сумму, когда компания оценивалась примерно в $ 100 млн. В 2022 году эта сумма выросла до $ 2 трлн. Ну а Шак до сих пор владеет пакетом акций.
Можно с уверенностью сказать, что Шак заработал много денег. Примерно $ 112 млн на каждые инвестированные $ 100 тыс. И, что самое интересное, Шак забыл о своих инвестициях, пока не увидел рекламу Google по телевизору.
При чём тут Джефф Безос?
Как и Шак, он вложил $ 250 тыс. в Google на ранней стадии его существования. В рамках первичного публичного размещения пакет Безоса оценивался бы в $ 280 млн. На рынке – примерно в $ 1,5 млрд.
«Инвестируйте только в то, что изменит жизни людей», – к такому совету от Безоса прислушался Шак. И его вложение в Google по-прежнему считается одним из лучших среди спортсменов.
Как совет Джеффа Безоса помог Шаку разбогатеть: он вложился в Google и заработал миллионы
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