40+ очков в среднем за финал
Это не так просто. Именно поэтому в истории НБА лишь троим игрокам удавалось это.
1. Элджин Бэйлор — финал 1962 года
Проигранная «Лос-Анджелес Лейкерс» финальная серия с «Бостон Селтикс» в семи встречах. Форвард Элджин Бэйлор проводил на площадке в среднем 45,9 минуты, набирая при этом 40,6 очка.
Бэйлор стал первым игроком в истории финальных серий, кому удалось набирать как минимум 40 очков за игру. Элджину также принадлежит рекорд финалов НБА по количеству очков в отдельном матче — 61.
2. Рик Бэрри — финал 1967 года
И всего лишь спустя пять лет достижение Бэйлора повторил форвард «Сан-Франциско Уорриорз» Рик Бэрри, набирая в проигранном финале с «Филадельфией Сиксерс» (2-4) 40,8 очка.
Правда, Бэрри проводил чуть меньше минут, чем Элджин — 43,3. Примечательно, что эта финальная серия впервые за 11 лет прошла без участия «Бостон Селтикс».
3. Майкл Джордан — финал 1993 года
Финал того года — это выигранный финал Джордана, который стал третьим на тот момент за карьеру Его Воздушества. «Чикаго Буллз» обыграл тогда «Финикс Санз» в шести играх.
На счету Майкла были внушительные 41,0 очка — наибольший показатель в истории. Джордан — единственный, кто одержал победу в финальной серии, набирая в среднем 40+ очков.
Кто был близок к этому достижению?
• Шакил О'Нил — 38,0 (2000)
• Джерри Уэст — 37,9 (1969
• Шакил О'Нил — 36,3 (2002)
• Леброн Джеймс — 35,8 (2015)
• Майкл Джордан — 35,8 (1992).
• Джерри Уэст — 37,9 (1969
• Шакил О'Нил — 36,3 (2002)
• Леброн Джеймс — 35,8 (2015)
• Майкл Джордан — 35,8 (1992).
Великолепная тройка, но победитель — один. Игроки с 40+ очками в среднем в финалах НБА
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