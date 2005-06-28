Этот день в истории
Громкие обмены и самый высокооплачиваемый специалист.
28 июня 2005 года
Ларри Браун заключил с «Нью-Йорком» пятилетний контракт на общую сумму в размере $ 50-60 млн.
Таким образом, Браун стал самым высокооплачиваемым главным тренером в истории НБА на тот момент. Правда, в «Никс» проработал меньше года, одержав за первый сезон 23 победы при 59 поражениях.
28 июня 2007 года
«Бостон» совершил одну из самых важных сделок десятилетия, выменяв у «Сиэтла» Рэя Аллена.
В сделке приняли участие пять игроков и был задействован будущий драфт-пик второго раунда. В сезоне-2007/2008 Аллен помог «Селтикс» стать чемпионами НБА.
28 июня 2017 года
Разыгрывающий Крис Пол стал игроком «Хьюстона» в результате обмена между «Клипперс» и клубом из Техаса. «Парусники» получили взамен семь игроков, денежную компенсацию и драфт-пик второго раунда.
Звёздный дуэт «Рокетс» Пол — Харден был во многом эффективен и помогал навязывать конкуренцию «Голден Стэйт», однако травмы Криса постоянно подводили «Хьюстон» и сводили все планы на нет.
Обмен, который помог «Бостону» взять титул через год. И речь не о Кевине Гарнетте
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