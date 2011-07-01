1 июля 2011 года
Коллективное соглашение между профсоюзом игроков и Национальной баскетбольной ассоциацией подошло к концу срока действия, что привело к локауту в лиге, так как новых договорённостей не было.
Пауза затянулась на 161 день, и первый матч был сыгран лишь 8 декабря 2011 года. Количество матчей за регулярный чемпионат сократилось до 66 вместо положенных 82.
Во время локаута команды не могли обменивать игроков, заключать с ними контракты, а также вести какие-либо переговоры или проводить встречи. Игроки же не могли посещать тренировочные комплексы и базы клубов НБА.
По некоторым данным, телевизионные сети потеряли бы около $ 1 млрд из-за недополученных доходов от рекламы, если бы произошла полная отмена сезона НБА.
Примечательно, что этот локаут стал четвёртым в истории Ассоциации. Ранее он был в 1995, 1996 и 1998–1999 годах.
Как телевизионщики чуть не потеряли $ 1 млрд. Тот самый локаут НБА 2011 года
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