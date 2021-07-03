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Шестой матч финала Восточной конференции «Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс».
3 июля 2021 года
«Милуоки Бакс» в гостях провёл шестую игру в рамках финальной серии Восточной конференции с «Атлантой Хоукс».
«Олени» без проблем разобрались с оппонентом, одержав победу со счётом 118:107 (4-2 в серии). «Бакс» впервые с 1974 года вышли в финал НБА.
Примечательно, что звёздный форвард Яннис Адетокунбо пропускал вторую встречу подряд из-за травмы колена. Как итог, Джру Холидэй и Крис Миддлтон на двоих набрали 60 очков.
А у центрового Брука Лопеса был лучший показатель «плюс-минус» по итогам матча — «+25». В составе «Атланты» 20 очков набрал Богдан Богданович.
В финале НБА «Милуоки Бакс» встретится с «Финикс Санз» Криса Пола, Девина Букера и Деандре Эйтона.
Справились и без Янниса Адетокунбо! Как «Милуоки» вышел в финал НБА в 2021 году
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