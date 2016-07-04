Кевин Дюрант заставил всех ненавидеть его. История успеха форварда в «Голден Стэйт»

Во всех выигранных финалах НБА Дюрант признавался MVP. Но сезон-2018/2019 стал последним для форварда — в этом же сезоне «Уорриорз» уступили в решающей серии «Торонто Рэпторс», а сам Дюрант получил тяжёлую травму ахилла.