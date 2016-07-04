Этот день в истории НБА
Переход Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» до сих пор остаётся одним из самых радикальных событий в истории НБА.
4 июля 2016 года
Лёгкий форвард Кевин Дюрант объявил о подписании контракта с «Голден Стэйт». Соглашение было рассчитано на два года и $ 54,3 млн.
Дюрант сразу же подвергся критике со стороны сообщества. Причина — уход к конкурентам, которым ранее «Оклахома» Кевина уступила в финале Запада со счётом 3-4, выигрывая при этом 3-1.
Более того, в том составе «Уорриорз» уже блистали Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. Однако «воины» перед приходом Дюранта проиграли финал НБА «Кливленду» (3-4 — тоже ведя со счётом 3-1).
Кевин Дюрант в составе «Голден Стэйт» провёл три сезона и стал двукратным чемпионом Ассоциации.
Во всех выигранных финалах НБА Дюрант признавался MVP. Но сезон-2018/2019 стал последним для форварда — в этом же сезоне «Уорриорз» уступили в решающей серии «Торонто Рэпторс», а сам Дюрант получил тяжёлую травму ахилла.
В июле 2019 года Кевин перешёл в «Бруклин Нетс» в рамках сделки по схеме «сайн-энд-трейд», а также пропустил полностью сезон-2019/2020 из-за травмы.
Кевин Дюрант заставил всех ненавидеть его. История успеха форварда в «Голден Стэйт»
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