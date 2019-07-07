Кевин Дюрант надеялся на очередную суперкоманду в «Бруклине». Но что-то пошло не так

7 июля 2019 года

«Голден Стэйт» и «Бруклин» совершили сделку по схеме «сайн-энд-трейд», в результате которой Дюрант стал игроком «Нетс», а Д'Анджело Расселл, Шабазз Напьер и Тревон Грэм перешли в «Уорриорз».