Этот день в истории НБА
Лёгкий форвард Кевин Дюрант определился со своим будущим после периода в «Голден Стэйт Уорриорз»: игрок принял решение перейти в «Бруклин Нетс».
7 июля 2019 года
«Голден Стэйт» и «Бруклин» совершили сделку по схеме «сайн-энд-трейд», в результате которой Дюрант стал игроком «Нетс», а Д'Анджело Расселл, Шабазз Напьер и Тревон Грэм перешли в «Уорриорз».
Днём ранее стало известно, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг пополнил ряды клуба из Нью-Йорка — баскетболисты заранее договорились об объединении.
Однако до 2023 года игроки провели вместе всего лишь 74 матча, одержав 47 побед при 27 поражениях.
В 2021 году к «Бруклину» присоединился звёздный защитник Джеймс Харден, перешедший из «Хьюстон Рокетс» в рамках четырёхстороннего обмена.
Трио Кевин Дюрант — Кайри Ирвинг — Джеймс Харден сыграло вместе всего 16 матчей. За этот период они одержали 13 побед и потерпели три поражения.
В феврале 2023 года Кевин Дюрант перешёл в «Финикс Санз» в результате обмена перед дедлайном НБА.
Кевин Дюрант надеялся на очередную суперкоманду в «Бруклине». Но что-то пошло не так
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