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Этот день в истории НБА
Этот день в истории НБА
Лёгкий форвард Кевин Дюрант определился со своим будущим после периода в «Голден Стэйт Уорриорз»: игрок принял решение перейти в «Бруклин Нетс».
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7 июля 2019 года
7 июля 2019 года
«Голден Стэйт» и «Бруклин» совершили сделку по схеме «сайн-энд-трейд», в результате которой Дюрант стал игроком «Нетс», а Д'Анджело Расселл, Шабазз Напьер и Тревон Грэм перешли в «Уорриорз».
Днём ранее стало известно, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг пополнил ряды клуба из Нью-Йорка — баскетболисты заранее договорились об объединении.
Днём ранее стало известно, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг пополнил ряды клуба из Нью-Йорка — баскетболисты заранее договорились об объединении.
Однако до 2023 года игроки провели вместе всего лишь 74 матча, одержав 47 побед при 27 поражениях.
Однако до 2023 года игроки провели вместе всего лишь 74 матча, одержав 47 побед при 27 поражениях.
В 2021 году к «Бруклину» присоединился звёздный защитник Джеймс Харден, перешедший из «Хьюстон Рокетс» в рамках четырёхстороннего обмена.
В 2021 году к «Бруклину» присоединился звёздный защитник Джеймс Харден, перешедший из «Хьюстон Рокетс» в рамках четырёхстороннего обмена.
Трио Кевин Дюрант — Кайри Ирвинг — Джеймс Харден сыграло вместе всего 16 матчей. За этот период они одержали 13 побед и потерпели три поражения.
Трио Кевин Дюрант — Кайри Ирвинг — Джеймс Харден сыграло вместе всего 16 матчей. За этот период они одержали 13 побед и потерпели три поражения.
В феврале 2023 года Кевин Дюрант перешёл в «Финикс Санз» в результате обмена перед дедлайном НБА.
В феврале 2023 года Кевин Дюрант перешёл в «Финикс Санз» в результате обмена перед дедлайном НБА.
Кевин Дюрант надеялся на очередную суперкоманду в «Бруклине». Но что-то пошло не так
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