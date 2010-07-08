Этот день в истории НБА
многим запомнился навсегда. И главному герою до сих пор это припоминают.
8 июля 2010 года
Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, будучи свободным агентом, объявил о перевозке своих талантов во Флориду — в «Майами Хит». Ранее Король выступал за «Кливленд Кавальерс».
Произошло это во время программы на ESPN под названием The Decision («Решение»). Специальное шоу, на котором Леброн Джеймс сделал сенсационное на тот момент заявление.
Таким образом, в НБА появилась суперкоманда в «Майами». Помимо Леброна, в «Хит» перешёл тяжёлый форвард Крис Бош, выступавший ранее за «Торонто Рэпторс».
Образовалось убийственное трио, которому дали статус «суперкоманды, которая будет сметать всё на своём пути», из Дуэйна Уэйда, Леброна Джеймса и Криса Боша.
Так или иначе, в первом сезоне «Майами» уступил в финальной серии «Даллас Маверикс» Дирка Новицки со счётом 2-4.
А затем два года подряд «Хит» становились чемпионами НБА. В 2014-м «Хит» уступили в финале «Сан-Антонио», после чего Леброн вернулся в «Кливленд».
День, который шокировал весь мир. Или искусственное создание суперкоманды в НБА
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