Главный баст в истории НБА. Где сейчас Энтони Беннетт — первый номер драфта-2013

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Не забыли драфт-2013?
Не забыли драфт-2013?
Энтони Беннетт навсегда запомнится как главный баст в истории НБА. Такой разочаровывающей карьеры, как у него, не было, пожалуй, ни у одного другого первого номера драфта. Рассказываем, где он сейчас.
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10 лет назад, в 2013-м его выбрал «Кливленд». Ожидалось, что Беннетт поможет Кайри Ирвингу, Тристану Томпсону и другим молодым (на тот момент) игрокам вывести команду в плей-офф.
10 лет назад, в 2013-м его выбрал «Кливленд». Ожидалось, что Беннетт поможет Кайри Ирвингу, Тристану Томпсону и другим молодым (на тот момент) игрокам вывести команду в плей-офф.
Но надежды разрушились после того, как Беннетту потребовалось пять матчей, чтобы реализовать свой первый бросок с игры. А на то, чтобы впервые набрать больше 10 очков, у него ушло 33 встречи.
Но надежды разрушились после того, как Беннетту потребовалось пять матчей, чтобы реализовать свой первый бросок с игры. А на то, чтобы впервые набрать больше 10 очков, у него ушло 33 встречи.
В «Кливленде» быстро поняли, что ошиблись. По окончании сезона игрока обменяли в «Миннесоту». Там он получал чуть больше минут – 16 вместо 13, при этом набирая 5,2 очка и 3,8 подбора. Лучший результат в его непродолжительной карьере в НБА.
В «Кливленде» быстро поняли, что ошиблись. По окончании сезона игрока обменяли в «Миннесоту». Там он получал чуть больше минут – 16 вместо 13, при этом набирая 5,2 очка и 3,8 подбора. Лучший результат в его непродолжительной карьере в НБА.
Из «Миннесоты» Беннетта отчислили, и свой третий год он был вынужден провести в «Торонто». Оттуда его несколько раз отправляли в G-лигу, а перед самым постсезоном отчислили. Уже тогда к рабочей этике игрока возникали вопросы.
Из «Миннесоты» Беннетта отчислили, и свой третий год он был вынужден провести в «Торонто». Оттуда его несколько раз отправляли в G-лигу, а перед самым постсезоном отчислили. Уже тогда к рабочей этике игрока возникали вопросы.
Последней командой Энтони в НБА стал «Бруклин». Он подписал контракт на два года и $ 2 млн, но появился на площадке всего в 23 матчах, а посреди сезона-2016/2017 в очередной раз был отчислен.
Последней командой Энтони в НБА стал «Бруклин». Он подписал контракт на два года и $ 2 млн, но появился на площадке всего в 23 матчах, а посреди сезона-2016/2017 в очередной раз был отчислен.
После этого Беннетт неоднократно пытался вернуться в НБА. Он играл за «Аризона Санз», «Мэн Ред Клоз» и «Онтарио Клипперс» в G-лиге, но в итоге уехал в Европу, где пылил за «Фенербахче» и «Хапоэль» Иерусалим.
После этого Беннетт неоднократно пытался вернуться в НБА. Он играл за «Аризона Санз», «Мэн Ред Клоз» и «Онтарио Клипперс» в G-лиге, но в итоге уехал в Европу, где пылил за «Фенербахче» и «Хапоэль» Иерусалим.
Теперь 30-летний Беннетт играет в чемпионате Тайваня, который уже превратился в своеобразное кладбище карьер. Там он выступает за «Синьчжу Лайонирс», где является одним из двух игроков родом не с Тайваня.
Теперь 30-летний Беннетт играет в чемпионате Тайваня, который уже превратился в своеобразное кладбище карьер. Там он выступает за «Синьчжу Лайонирс», где является одним из двух игроков родом не с Тайваня.
При этом в «Плюс Лиге» канадец выступает лучше, чем когда-либо. В прошлом сезоне он в среднем набирал 22,6 очка, 12,2 подбора и 3,3 перехвата за игру. Хоть где-то добился успеха!
При этом в «Плюс Лиге» канадец выступает лучше, чем когда-либо. В прошлом сезоне он в среднем набирал 22,6 очка, 12,2 подбора и 3,3 перехвата за игру. Хоть где-то добился успеха!
Главный баст в истории НБА. Где сейчас Энтони Беннетт — первый номер драфта-2013
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