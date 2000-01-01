Главный баст в истории НБА. Где сейчас Энтони Беннетт — первый номер драфта-2013

Из «Миннесоты» Беннетта отчислили, и свой третий год он был вынужден провести в «Торонто». Оттуда его несколько раз отправляли в G-лигу, а перед самым постсезоном отчислили. Уже тогда к рабочей этике игрока возникали вопросы.