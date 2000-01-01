«Дайте мне семифутера, и я бы ещё играл». Джордан верил — «Лейкерс» ошиблись, обменяв Шака

«Я бы никогда не избавился от Шака»

«Всё очень просто. Вы выиграли три чемпионата с бигменом, а их трудно найти. Мало того, у вас есть самый мощный «большой» в сегодняшней НБА. Вы не можете просто обменять его, потому что у вас есть какие-то проблемы».