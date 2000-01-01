«Дайте мне семифутера, и я бы ещё играл». Джордан верил — «Лейкерс» ошиблись, обменяв Шака

Супердуэт из «Лейкерс»
В 2000, 2001 и 2002 годах под предводительством легендарных Коби Брайанта и Шакила О’Нила «Лейкерс» стали чемпионами. И хотя Мамба верил, что вдвоём они могли бы выиграть хоть 12 перстней, в 2004-м Шак покинул команду.
Ни для кого не секрет, что О‘Нил и Брайант особо не ладили, ну а после поражения от «Детройта» в финале НБА — 2004 просто не могли оставаться в одной команде. И тогда «Лейкерс» отдали предпочтение Коби, отправив Шака в «Майами».
Такое решение поддержали не все, в том числе Майкл Джордан, который на тот момент окончательно завершил игровую карьеру. Спустя год после ухода Шака из «Лейкерс» он высказался по этому поводу в интервью.
«Я бы никогда не избавился от Шака»
«Всё очень просто. Вы выиграли три чемпионата с бигменом, а их трудно найти. Мало того, у вас есть самый мощный «большой» в сегодняшней НБА. Вы не можете просто обменять его, потому что у вас есть какие-то проблемы».
«Нельзя винить одного человека. Виноваты оба. Если в твою команду приходит успех, нужно найти способ управлять ей так, чтобы все процветали. И чтобы ко всем относились как к чемпионам».
«Они начали показывать характер после того, как добились определённого успеха. Тогда речь зашла об индивидуальных целях, которых они хотели достичь».
«Будь то Коби, который лидирует в лиге по количеству очков и в одиночку тащит команду, или Шак, доказывающий, что он может побеждать без Коби. Какой смысл что-то менять, если у вас есть правильное сочетание, которое работает?»
«Дайте мне семифутового игрока, и я бы, возможно, всё ещё играл», – заключил Джордан в 2005-м.
Первый же сезон без Шака «Лейкерс» завершили с балансом 34-48, из-за чего пропустили плей-офф впервые за 10 лет. Ну а О’Нил помог своей новой команде завоевать чемпионство в 2006-м.
Брайнт в дальнейшем завоевал ещё два титула с «Лос-Анджелесом» – в 2009-м и 2010-м. Но болельщики всегда будут задаваться вопросом, могли бы «Лейкерс» выиграть больше перстней, если бы не расстались с Шаком.
«Дайте мне семифутера, и я бы ещё играл». Джордан верил — «Лейкерс» ошиблись, обменяв Шака
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