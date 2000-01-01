Зарабатывают не только баскетболисты! Топовые маскоты в НБА получают больше полумиллиона

Маскоты в НБА
Маскоты, или простым языком «талисманы команды», — неотъемлемая часть лиги. Именно на них возлагается вся ответственность по развлечению гостей арены. Но кто же зарабатывает больше всех за сезон?
№5. Hugo the Hornet («Шарлотт Хорнетс») — $ 100 000
Несмотря на то что средняя зарплата маскотов НБА составляет $ 60 000, сам Хьюго получает на $ 40 000 больше. Именно этот забавный персонаж четыре раза становился чемпионом по броскам сверху среди маскотов.
Хьюго также дважды признавался лучшим маскотом по версии NBA Inside Stuff. Помимо своей работы на арене, Хьюго активно продвигает образование и поощряет начитанность.
№4. Go the Gorilla («Финикс Санз») — $ 200 000
Один из самых необычных талисманов НБА — горилла «Финикса», зарабатывающая на $ 100 000 больше, чем маскот «Шарлотт», и в три с лишним раза больше средней зарплаты по лиге.
Гоу известен сбалансированным чувством юмора и эффектными исполнениями данков. Он также участвует в многочисленных благотворительных проектах в Финиксе. Гоу является одним из семи маскотов НБА, занесённых в Зал славы талисманов.
№3. Benny the Bull («Чикаго Буллз») — $ 400 000
В интернете достаточно роликов с участием Бенни — YouTube буквально кишит ими. Маскот «Чикаго» — один из самых ярких и харизматичных талисманов в Ассоциации.
В 2013 году Бенни был признан Forbes как самый популярный талисман во всех видах спорта. Его также можно увидеть на общественных мероприятиях в Чикаго. Является членом Зала славы талисманов.
№2. Harry the Hawk («Атланта Хоукс») — $ 600 000
Гарри зарабатывает в 10 раз больше среднего среди талисманов в НБА. И он явно чувствует себя очень хорошо и максимально комфортно, работая в таких условиях.
Маскот «Атланты» известен своими уверенными танцевальными движениями и развлечениями с фанатами во время рубрики «Камера поцелуев». Гарри участвует во многих общественных мероприятиях по всей Атланте. Поэтому его ценят очень высоко!
№1. Rocky the Mountain Lion («Денвер Наггетс») — $ 625 000
Рокки едва превосходит маскота «Атланты», зарабатывая на $ 25 тыс. больше. Он один из самых любимых талисманов в спорте, известный акробатическими трюками и небольшими развлекательными сценками на арене.
Он также оказал значительное влияние на город Денвер, появляясь на многочисленных школьных мероприятиях. Известно, что Рокки показывается в качестве гостя и на других спортивных мероприятиях — как внутри страны, так и за рубежом.
Зарабатывают не только баскетболисты! Топовые маскоты в НБА получают больше полумиллиона
Читайте также
Как легендарный хоккеист пристыдил Майкла Джордана
Джордан верил — «Лейкерс» ошиблись, обменяв Шака
Что скауты НБА говорили о Стефене Карри в 2009-м
Помните Бёрдмена? История Криса Андерсена
Где сейчас Энтони Беннетт
Кто такой Рич Пол?
Подробности нового контракта Тайриза Халибёртона
Кто набрал больше всех очков против Леброна
Шокирующее объявление Леброна Джеймса
Союз Кевина Дюранта и «Бруклина»? Полный провал
Главный обмен «Лейкерс» последних лет
История успеха Кевина Дюранта в «Голден Стэйт»
Как «Милуоки» вышел в финал НБА в 2021 году
Как пропали «Суперсоникс»
Как телевизионщики чуть не потеряли $ 1 млрд
Обмен, который помог «Бостону» взять титул